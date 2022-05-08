Захисники Маріуполя оцінили шанси вижити на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя і надалі продовжують героїчну оборону на "Азовсталі". Бійці оцінили свої шанси вижити на території заводу.

Офіцер управління штабу полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що у захисників Маріуполя є лише 4 варіанти, передає 24 канал.

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сидіти й чекати смерті від голоду чи бомби;

намагатися втекти;

здатися в полон;

продовжити життя українцям, стояти й боротися далі.

Самойленко зазначив, що у такій критичній ситуації, яка є зараз, найважливіше – цінність. Адже можна скласти зброю, сидіти в кутку та чекати на кінець усіх подій.

Але це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомб, але просто прийняти,

– сказав він.

Другий варіант, за словами офіцера, спробувати втекти, думаючи лише про власне життя, але не думаючи про обов’язок та присягу, яку взяв на себе кожен захисник.

Цей варіант – великий сором. І це може теж призвести до смерті. Одна людина померла під час спроби (втекти – ред.),

– розповів Самойленко.

Третій варіант для захисників Маріуполя – скласти зброю та здатися.

Обрали боротьбу до кінця

Проте жоден із цих трьох перелічених варіантів не гарантує життя і того, що згодом не доведеться шкодувати чи соромитись свого вибору.

Тому наші захисники на "Азовсталі" обрали останній четвертний варіант – боротись до кінця та продовжувати давати героїчний опір окупантам та захищати Україну.

Здатися – не варіант, бо Росія не зацікавлена у життях "азовців"

Самойленко сказав, що бійці полку "Азов" не мають великих шансів на виживання, якщо їх візьмуть у полон.

Здатися (у полон – ред.) для нас неприйнятно. Ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогу,

– додав він.

Кожна людина, за словами офіцера, яка є полоненою – це фонд обміну та ресурс політичного і військового тиску. Це ресурс для того, щоб підвищити рівень переговорів і позицій.

Водночас Самойленко каже, що мета російських окупантів вже надто очевидна – знищення українців, і це вони демонструють дуже відкрито, зокрема згадав офіцер і про звірства загарбників на Київщині.

Ще один сумний приклад того, що Росія не зацікавлена у життях самих бійців "Азову" – вбивство полоненого, якого схопили росіяни, коли він був без свідомості.

Один з наших солдатів був захоплений в полон у 20 числах квітня. Він був без свідомості. Російська пропаганда з ним публікувала відео про те, що українські солдати здаються в полон, складаючи зброю,

– розповів Самойленко.

Але згодом його вбили, а 29 квітня матері бійця надіслали фото вже мертвого сина, якого впізнали зокрема за татуюванням, яке мав військовий на плечі.

Самойленко каже, що це доказ того, що Росії байдуже на людей, військових, а також Женевські конвенції та закони і звичаї війни. Це вже не дивує, адже надто типово для росіян.

"Полон для бійців полку "Азов" означає смерть. І цей випадок – доказ. В нас теж кілька російських полонених солдат було, і ми їх обміняли вже", – розповів офіцер.

Тож захисники Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", обрали останній варіант. У них досі є їжа, вода та зброя — вони будуть стояти до вирішення ситуації з "Азовсталлю" і битимуться не лише заради України, а заради всього вільного світу.

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