Захисники Маріуполя виснажили ворожі війська та знизили їхню ефективність, – розвідка Британії

Через брак особового складу, Росія не здатна проводити повноцінну атаку. Про це свідчить, зокрема, поточна ситуація в Маріуполі.

На думку розвідки Великої Британії, Збройні Сили України знизили боєздатність тих підрозділів, які продовжують тримати "Азовсталь" в облозі. Відповідне повідомлення з'явилося 25 квітня у твітері міноборони Великої Британії

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Британська розвідка про Маріуполь

Розвідка зазначає, що рішення Росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті, відтак – не можуть бути передислоковані.

Крім того, за їхніми даними, сили, які захищають Маріуполь виснажили більшість російських підрозділів та знизили їх боєздатність.

Зверніть увагу, станом на 25 квітня відомо, що українські військові перебувають не лише на "Азовсталі", але й чотирьох інших локація Маріуполя. Водночас на "Азовсталі" переховується багато цивільних.

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