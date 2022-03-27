Захисники Одещини за тиждень відбили спробу висадки російського десанту й збили 3 ракети
27 березня 2022 , 20:24Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Марченка
Цього тижня на Одещині вдалося запобігти висадці ворожого десанту. Крім того, українські захисники збили 3 ворожі ракети та кілька безпілотників.
Одеська область продовжить надавати гуманітарну допомогу іншим областям, які страждають від російської агресії. Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
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Максим Марченко наголосив, що тиждень на Одещині був напруженим, адже російські десантники намагалися висадитися на територі області. Однак наші захисники запобігли цьому.
Також влада області продовжує працювати над забезпеченням наших захисників найперше бронежилетами.
Звернення Максима Марченка: дивіться відео
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