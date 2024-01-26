Захисники подякували за обігрівчі набори українцям, що донатили на збір "Української команди"
Військові, які захищають Україну на передовій, передали слова подяки українцям, які донатили на обігрівчі набори. Загалом вдалося зібрати допомогу для майже ста батальйонів.
Відео від військових опублікував у фейсбуці волонтерський штаб "Українська команда". Від початку повномасштабного російського вторгнення вже понад 150 військових підрозділів отримали від "Української команди" допомогу у вигляді автівок, спорядження, дронів, оптичних приладів, медикаментів тощо.
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"Дякує всім, хто допомагає!": захисники звернулися до українців
"Друзі, ваші теплі подарунки для наших захисників зігрівають їм тіло й душу. Та допомагають бити орків. А у рідкі хвилини відпочинку наші герої записують відео та передають подяку всім, хто допомагав збирати обігрівчі набори. "Українська команда" теж дякує всім, хто допомагає!, – йдеться у дописі волонтерського штабу.
Воїни подякували українцям за донати: дивіться відео
В "Українській команді" зазначили, що загалом зібрано обігрівчі набори майже для ста батальйонів.
Ми передаємо ці набори для хлопців на передовій на найгарячіших напрямках. Разом з вами ми забезпечимо теплом 50 тисяч бійців. Це майже 100 батальйонів,
– повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала обігрівчі набори 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ, Третій штурмовій бригаді, 130 та 204 батальйонам тероборони міста Києва, кільком підрозділам Головного управління розвідки та іншим захисникам.