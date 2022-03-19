Захисники України знищили щонайменше шістьох російських генералів: перелік

Росія у цинічній війні проти України вже втратила близько 15 тисяч військових. Українським захисникам вдалося ліквідувати щонайменше шістьох російських генералів.

Такі дані оприлюднили в Апараті Головнокомандувача ЗСУ. Повідомляється, що за три тижні війни українські воїни знищили понад десяток вищих російських командирів.

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Прізвища ліквідованих генералів

генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141 моторизованого полку Росгвардії;

генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу;

генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-ю армією Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.

генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії;

генерал-лейтенант Андрій Мордвічев – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.



Захисники України знищили щонайменше шістьох російських генералів / Фото ЗСУ

ЗСУ ліквідувала командира 150-ї мотострілецької дивізії

У ЗСУ наголосили, що ліквідований Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії.

Ця дивізія презентується у Росії як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу.

"Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Проте вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем", – йдеться у повідомленні.

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