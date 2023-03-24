Захисники Волині зробили бойову машину "Вовкулака" із двигуном від Mercedes

Бійці волинської тероборони зробили зі старої розвідувально-дозорної машини сучасну машину бронетехніки. Вона отримала назву "Вовкулака".

Деталі журналістам розповів військовослужбовець Олександр. Старий автомобіль бригаді передали бійці Державної служби надзвичайних ситуацій з Рожища.

Дивіться також На Донеччині помітили бронеавтомобілі нейтральної Швейцарії: влада проводить перевірку

Грошима для модернізації авто допомогли волонтери з Волинської і Тернопільської областей.

Як модернізували бойову машину

Бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на дизельний від вантажівки Mercedes. Також встановили башту від підбитого на Сході України російського БТР-80. З'явилася можливість встановити потужніший великокаліберний кулемет із сучасним прицілом, прорізали та встановити двоє бокових дверей.

Автомобіль "Вовкулака" вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Модернізацію старої бронетехніки вирішили поставити на потік. Вже тривають роботи зі створення "Вовкулаки" другого і третього.



Який вигляд має автомобіль "Вовкулака" / Фото "Суспільне"

Раніше українські бійці переробили трофейний тягач на самохідну артилерійську установку. На одній з філій державного підприємства "Укртрансгаз" виготовили самохідну артилерійську установку на базі трофейного тягача МТ-ЛБ. Для цього на нього встановили протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Умільці в загальних рисах розповіли, що над створенням такої "кустарної САУ" команда із шести спеціалістів працювала протягом 2 тижнів. Для робіт також долучили "фахівців профільного університету", які підказали, як можна змінити кут стрільби "Рапіри", щоб збільшити далекобійність пострілів на 2 – 3 кілометри.