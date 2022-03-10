Захисники знищили смертоносний ЗРК "Оса" окупантів: фото ворожої техніки
10 березня 2022 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
Збройні сили України перетворили ворожий автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "Оса" на метлобрухт.
Він хоч і радянський, але працює у будь-яку погоду. "Оса" призначена для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.
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Про знищення ворожої техніки у своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Знижений ЗРК "Оса" / Фото Антон Геращенко
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