Зеленський анонсував нові рішення для захисту енергетики та інфраструктури Києва
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку низки рішень для Києва, які стосуватимуться енергетики, інфраструктури та організації роботи відповідних процесів.
Про це президент написав у своїх соцмережах.
Які рішення готують для Києва?
Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів по Україні. Окрему увагу під час обговорення приділили ситуації в Києві та забезпеченню стабільної роботи критичної інфраструктури столиці.
За словами глави держави, під час наради заслухали доповіді щодо ситуації в різних регіонах, зокрема в Києві. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку кроків, які мають допомогти розв'язати проблеми столиці в енергетичній сфері та покращити роботу інфраструктури. Також пропозиції стосуються організації відповідних процесів у місті.
Володимир Зеленський наголосив, що завдання непрості, однак уряд забезпечить максимальну підтримку для їх реалізації. Водночас президент розраховує на повне сприяння з боку міської влади Києва.