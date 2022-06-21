Захист людей від насильства – наш принцип, – Зеленський про ратифікацію Стамбульської конвенції
21 червня 2022 , 23:11Читать новость на русском
Україна впевненим кроком рухається до єднання з ЄС. Наша держава навіть у екстремальних умовах готова приймати необхідні рішення та закони.
Ратифікація Стамбульської конвенції – важливий крок для становлення європейської України. Тепер за дискримінацію та насильство доведеться нести відповідальність.
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Захист людей від насильства