Захист людей від насильства – наш принцип, – Зеленський про ратифікацію Стамбульської конвенції

21 червня 2022 , 23:11
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Україна впевненим кроком рухається до єднання з ЄС. Наша держава навіть у екстремальних умовах готова приймати необхідні рішення та закони.

Ратифікація Стамбульської конвенції – важливий крок для становлення європейської України. Тепер за дискримінацію та насильство доведеться нести відповідальність.

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Захист людей від насильства

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська