Як Україна та Польща могли б співпрацювати для захисту неба

Відкриті дані говорять про те, що у Польщі досить обмежені можливості по протиповітряній обороні.

Спеціальна протиповітряна операція

Якщо брати наземний сегмент щодо комплексів середньої та великої дальності, то у Польщі наразі є 2 батареї Patriot, 4 комплекси Sky Sabre від Великої Британії (аналогічні як IRIS-T), 14 пускових радянських комплексів С-125. Це все. С-300 та "Буки" поляки за "Варшавського договору" купити не встигли.

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Так, Польща має 48 літаків F-16, але питання в тому, якої далекобійності ракети "повітря-повітря" під них є. Питання і в тому, що винищувачі поки не можуть збивати балістику. Тому тут підрахунки потрібно починати саме з наземної частини, яка балістичні ракети чи "Кинджали" в теорії збивати може.

Крім того, поляки при обмеженості своїх ресурсів давали нам засоби ППО в доволі знакових історіях. Наприклад, у них кудись у 2023 році "випарувались" С-200. Були натяки, що "випарувались" таки в нашу сторону.

Крім того, це не працює так, що, мовляв, якщо ви літаєте на своїх F-16, то чого б нам не підсобити у збиванні російських ракет. Судячи з усього, нема навіть оперативної системи обміну даними між двома країнами, де яка російська ракета чи "Шахед" летять, щоб по них стріляти.

Якщо ж говорити про регулярне залучення засобів польської ППО, то тут з нашої сторони треба окреслювати й політичний формат проведення такої операції. Таке можна було б назвати навіть "спеціальна протиповітряна операція" і, наприклад, пообіцяти Польщі, що ми їй компенсуємо затрати на роботу Patriot при бойовому чергуванні.

Просто так, без відповідних політичних гарантій з нашої сторони, ніхто нічого робити не буде.

Можна заодно поставити одне проблемне питання. Польща з 2021 року має в активі власне виробництво пускових установок до Patriot, бо встигла відповідно навчити інженерні кадри.

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Німеччина з 2022 року працює над запуском власного виробництва ракет до ЗРК Patriot. Щодо Іспанії у 2024 році була новина, що ця країна буде виготовляти проводку під ракети до Patriot, які вироблятимуться в Німеччині.

Але чомусь у ланцюжку виробництва частин Patriot нема нашої країни, хоча у нас, мабуть, найгостріша наразі потреба в комплексах цього типу на планеті.

Як Польща та України могли б співпрацювати

У випадку з планами переозброєння в Польщі треба дивитись не тільки на "магію великих цифр", тобто, наприклад, плани купити 1000 танків чи 600 САУ, або 96 "Апачів", але й також – на "магію малих цифр", тобто як поляки планомірно просуваються в реалізації цих планів.

Наприклад, зараз фактична поставка південнокорейських танків K2 для польської армії складає півсотні машин на рік. Далі ще треба зробити поправку, що повну боєздатність за польськими мірками танковий підрозділ набуває за 2 – 3 роки. Це все показує, що масштабність польських планів переозброєння "заряджена" на довготривалість.

Україна та Польща могли б співпрацювати по усіх можливих сегментах оборонного виробництва, чи то ракетній технології, чи танкобудуванню.

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Можуть бути навіть проєкти подвійного призначення: один з профільних ресурсів у поляків писав про розрахунки по адаптації МіГ-29 під малогабаритну ракету-носій для супутників (але ж там з легкістю може опинитись і аеробалістична ракета).

Тут нам доведеться прийняти, що в багатьох моментах такої співпраці саме Польща виступатиме "старшим партнером" через перевагу в ресурсах та кадрах.