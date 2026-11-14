Готово лише на 55%: Калашник пояснив уповільнення захисту енергетики Київщини

Будівництво захисних споруд на 26 підстанціях Київської області виконане на 55%. Через повільні темпи робіт Київська ОВА вирішила передати об'єкти Агентству відновлення, яке має завершити будівництво та перевірити використання коштів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Микола Калашник під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чому на Київщині досі не завершили будівництво захисту енергетичних підстанцій

За словами Калашника, план стійкості Київської області передбачав захист 165 об'єктів критичної інфраструктури. Разом із "ДТЕК Київські регіональні електромережі" визначили 26 пріоритетних підстанцій напругою 110 кВ, для яких запланували другий рівень інженерного захисту.

Коли 16 липня Калашник залишив посаду голови Київської ОВА, то, за його словами, готовність споруд на цих підстанціях становила 40,02%.

До 5 жовтня вона зросла лише до 46,75% – у середньому приблизно на 0,6 відсоткового пункту щотижня.

Після перевірки звітів Держспецзв'язку 5 жовтня уряд зафіксував ризик зриву термінів будівництва. Після цього міністерство взяло роботи на Київщині під окремий контроль. Темпи будівництва зросли до 1,6 відсоткового пункту на тиждень.

Загалом підрядникам перерахували 911,44 мільйона гривень авансів. Із цієї суми 621,34 мільйона гривень виплатили за час керівництва Калашника в ОВА, ще 290,1 мільйона гривень – після 17 липня.

Через відставання від графіків 13 жовтня Київська ОВА запропонувала передати будівництво Агентству відновлення. Воно має визначити підрядника, який завершить спорудження захисту трансформаторів і підключить їх до мережі.

Також використання коштів перевірить Державна аудиторська служба.

Нагадаємо, 13 листопада Володимир Зеленський розкритикував урядовців через проблеми з електропостачанням у регіонах. Особливе обурення президента викликала ситуація в Білій Церкві та Броварах, де люди кілька діб залишалися без світла, а звіти не відображали реального стану справ.

Президент наголосив, що проблеми з електропостачанням потрібно вирішувати, а не приховувати.

Глава держави доручив Міністерству енергетики, Мінцифри та Міністерству розвитку громад підготувати додаткові механізми взаємодії з громадами, щоб прискорити відновлення пошкоджених об'єктів.