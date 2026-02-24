Зеленський шокував відсотком територій України, незахищених від балістики

Переважна частина українських земель залишається вразливою до ударів балістичними ракетами. Причиною цього є відчутний дефіцит систем ППО.

Про це глава держави розповів під час інтерв'ю для Tagessсhau. Відсоток незахищених територій, за його словами сягає позначки 80.

Чому Україна не може відбивати балістику?

На тлі неодноразових закликів з боку Києва до партнерів надати Україні додаткове озброєння для відбиття російських атак, серед союзників поширилася думка про нібито критику недостатності їхньої допомоги.

У розмові з журналістом Володимир Зеленський пояснив, що його попередні висловлювання про системи ППО не були спрямовані на критику партнерів, це був спосіб наголосити на реальній, критичній ситуації з протиповітряним захистом.

Я не скажу, де розташовані наші системи Patriot, але подивіться, 80% нашої країни не має таких систем проти балістичних ракет,

– сказав президент.

У такому разі, за словами глави держави, варто зробити акцент на фінансовій підтримці, аби Україна могла придбати необхідну зброю.

Зеленський підкреслив, що навіть коли партнери не можуть передати готові комплекси, Україні спільно з союзниками вдалося знайти власні кошти на їх придбання. Президент запевнив, що робота над посиленням ППО триває безупинно, попри всі труднощі.

За його словами, він особисто вів переговори з урядами Німеччини, Норвегії, інших скандинавських країн та Канади. Президент також нагадав, наскільки дороге це обладнання. Так, повна система ППО коштує від 1,5 до 2 мільярдів доларів, а одна ракета до неї – від 2 до 3 мільйонів.

Окрім того, громади мають брати активну участь у захисті всієї критичної інфраструктури. За словами Зеленського, держава реалізує низку проєктів і розгортає системи ППО там, де це можливо, виконуючи завдання, які не під силу муніципалітетам.

Водночас необхідна спільна робота. Йдеться про фізичний і конструктивний захист об'єктів. Президент зазначив, що регіони повинні набагато серйозніше ставитися до цього питання: шукати місцеві кошти, залучати людей і максимально активно готуватися до можливих загроз.

Яких наслідків завдали Україні попередні атаки балістикою?