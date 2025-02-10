Росія розгортає захисні сітки для протидії FPV-дронам на стратегічних маршрутах

Росія встановлює антидронові сітки на ключових шляхах постачання, щоб захиститися від атак FPV-дронів та скидів. Цей дешевий метод дозволяє ускладнити завдання для операторів дронів і зменшити ефективність атак на техніку та вантажі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defence Express. Російські військові почали використовувати більш радикальний метод захисту від атак FPV-дронів та скидів, встановлюючи спеціальні антидронові сітки на ключових шляхах постачання.

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Ворог переходить до сіток

Відео, оприлюднене російськими пропагандистами, демонструє, як інженерно-саперні підрозділи 3-го армійського корпусу "Південь" встановлюють ці сітки на найбільш вразливих ділянках доріг, зокрема на шляху між Бахмутом і Часовим Яром.

Командир одного з підрозділів зазначає, що вони постійно вдосконалюють технологію установки сіток, щоб покрити якомога більшу площу і забезпечити максимальний захист техніки від атак з повітря.

Цей метод є дешевшим і, хоча не забезпечує 100% захисту, значно ускладнює завдання для операторів FPV-дронів, адже сітки можуть перешкоджати попаданням дронів і збільшувати витрати на одну ціль.

Це особливо ефективно проти оптоволоконних дронів, які менш вразливі до радіоелектронної боротьби, а також може зменшити ефективність скидів з квадрокоптерів.

Поки що не зрозуміло, наскільки масштабно буде розвиватися цей проєкт, але можна припустити, що в разі ефективності Росія продовжить розбудовувати ці захисні мережі на інших стратегічних напрямках.