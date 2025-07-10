Україна має 2 завдання: військовослужбовець проаналізував способи боротьби з "Шахедами"

Росія намагається бити все більшою кількістю "Шахедів" по Україні. Тут наша держава має 2 важливі завдання, які допоможуть зменшити цю загрозу.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Буквально нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяр" Бровді попереджав, що окупанти нарощують виробництво "Шахедів". Колись, можливо, вони зможуть запускати і по 1000 безпілотників під час однієї атаки.

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Що тут може зробити Україна

Як наголосив Мусієнко, Україна посилено працює над тим, аби посилювати власну протиповітряну оборону. Шукають варіанти, як протидіяти такій кількості "Шахедів".

Зверніть увагу! Під час атаки, яка почалася ввечері 8 липня, Росія запустила аж 728 "Шахедів" та інших безпілотників.

Путін продовжує займатися тероризмом. Він переконаний, що у такий спосіб зможе залякати Україну та пропхати потрібні йому рішення. Нашій державі тут потрібно працювати над 2 завданнями. Робота над ними триває.

Перше завдання – збивати дрони. Протидіяти їм різними засобами. Зокрема дронами-перехоплювачами,

– зазначив Мусієнко.

Друге завдання – продовжувати бити по військових об'єктах на території Росії. Важливо з часом мати можливості регулярно бити, зокрема, по підприємствах, які залучені у виробництві "Шахедів", крилатих та балістичних ракет тощо.

Додамо, Велика Британія та Україна уклали угоду про постачання ракет для протиповітряної оборони. Йдеться про 5 тисяч ракет ППО Thales.