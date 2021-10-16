Захистить від Лукашенка і Путіна, – прем'єр Польщі про паркан на кордоні
16 жовтня 2021 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:Polskie Radio
Польща заявила про необхідність побудови паркану на кордоні з Білоруссю. У такий спосіб хочуть розв'язати проблему "міграційного шантажу" з боку білоруської та російської сторони.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вважає, що їм необхідно захиститися від Білорусі та Росії.
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Мовиться про захист у довгостроковій перспективі.
Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі. В цьому разі – з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували.
Також посилять патрулювання на польському кордоні.
Польща укріплює кордон: що відомо
- Польща ще у серпні заявила про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Все через наплив нелегальних мігрантів.
- У липні через незаконних мігрантів у Польщі навіть оголосили екстремальну ситуацію.
- Вже у вересні запровадили режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.
- Парламент затвердив план будівництва стіни у жовтні. Згідно з документом, вартість становитиме 1,6 мільярда злотих – це приблизно 350 мільйонів євро.
- Новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер і датчиків.