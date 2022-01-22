На заході Афганістану вибухнув мікроавтобус: багато жертв та постраждалих
22 січня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:AP
Моторошний інцидент трапився у провінції Герат на заході Афганістану. Там вибухнув мікроавтобус. Щонайменше 7 людей загинули.
Крім цього, ще 9 цивільних зазнали різних травм. Їх доставили до місцевої лікарні. За словами медиків, 3 людей перебувають у важкому стані.
Раніше Через сходження лавини в Афганістані загинули люди
Хто за цим стоїть – поки невідомо
Як стверджують бойовики "Талібану", вибухнула бомба, що була прикріплена до паливного бака мікроавтобуса. Інцидент трапився зранку в суботу, 22 січня. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за трагедію. Таліби заявили, що почали розслідування.Зверніть увагу! Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, у країні почастішали вибухи. Втім, це напад став першим таким у провінції Герат.
Схожі інциденти в Афганістані
- Восени 2021 року вибухнув мікроавтобус у передмісті Кабула. Загинув місцевий журналіст – репортер Хамід Сайгані. Ще 4 людей опинилися у лікарні.
- Раніше у листопаді пролунав потужний вибух у мечеті афганської провінції Нангархар. Будівля розташована біля кордону з Пакистаном. Відомо про щонайменше 3 жертв.
- Трагічний інцидент стався й біля військового госпіталю у Кабулі. 2 потужних вибухи та стрілянина забрали життя щонайменше 19 людей.
Афганістан наближається до катастрофи: дивіться відео