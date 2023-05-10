Поки Путін вдавав спокій: у росіян на параді відбирали навіть цукерки з метою безпеки

У Москві під час параду 9 травня діяли безпрецедентні заходи безпеки: всіх, хто пришов подивитись дійсно, обшукували й відбирали навіть звичайні речі, як от упаковку цукерок Tic Tac.

Водночас російський глава Володимир Путін вдавав, що його нічого не турбує. Про безпрецедентні заходи безпеки пишуть самі російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так. пропагандист із кремлівського пулу Андрій Колесников написав, що "силовики дуже серйозно ставилися до заходів безпеки". На шляху від метро до трибун на Красній площі росіяни мали пройти через 4 рівні перевірки.

У одного так званого журналіста відібрали мундштук від сигарети IQOS, у іншого – упаковку Tic Tac,

– йдеться у повідомленні.

Путін не може ігнорувати "атаки" безпілотників

8 травня перед військовим парадом на закритій зустрічі з головними редакторами пропагандистських ЗМІ Путін вперше прокоментував атаку безпілотників на Кремль. Диктатор повідомив, що дрон (у статті йдеться лише про одного безпілотника, хоча атакували Кремль два пристрої) був саморобним.

Путін також зазначив, що подібні безпілотники вже залітали на російську авіабазу "Хмеймім" у Сирії. Пропагандисти кажуть, що у них складалося відчуття, що Путін не надав "атаці дронів" великого значення.

Однак це дещо суперечить тим заходами безпеки, які цього року були на Красній площі.

Цікаво й те, що після атаки влада Росії оголосила, що Москву 9 травня відвідає не один, як планувалося спочатку, іноземний глава держави, а 7. Мовляв, така кількість високопоставлених гостей із країн колишнього СРСР серйозно знижувала ризик диверсій.

Парад у Москві 9 травня відвідали: президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану – Садир Жапаров, Таджикистану – Емомалі Рахмон, Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, самопроголошений – Олександр Лукашенко, Туркменістану – Сердар Бердимухамедов, а також прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.