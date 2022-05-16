На Заході можливі грози: прогноз погоди на 17 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози.
Температура повітряна у західних регіонах становитиме +18...+20 градусів. На Закарпатті традиційно буде тепліше – +20...+22 градусів.
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Де очікувати на грозу
- У Львові;
- Івано-Франківську;
- Ужгороді;
- Чернівцях.
Мешканцям цих міст радимо прихопити парасольку при виході з дому.
На Півночі та Сході України температура повітря буде дещо свіжішою – +17...+19 градусів. Однак опадів там синоптики не прогнозують.
У південних областях стовпчики термометрів будуть на рівні +20...+22 градусів, а в Одесі – +22...+24 градусів.
У Києві синоптики обіцяють +18...+20 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 17 травня синоптична ситуація в Україні буде сприятливою для всіх – адже не буде ні спеки, ні холоду. Водночас, за її прогнозом, дощі можливі не лише на Заході, а й на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині та навіть на Півдні.
У Києві дощ малоймовірний, а ніч буде прохолодною. Вітер прогнозують поривчатий.Зверніть увагу! Діденко повідомила, що з середи, 18 травня, в Україні прийде короткочасне похолодання. Вночі у північних, західних, східних та центральних областях місцями можливі невеликі заморозки на ґрунті. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +10...+17 градусів. Однак вже з четверга в Україні знову буде тепло, а місцями – спекотно.
Погода у містах України 17 травня
Ужгород – +20...+22
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +18...+20
Вінниця – +19...+21
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +18...+19
Прогноз погоди на 17 травня / Карта Укргідрометцентру