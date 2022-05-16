На Заході можливі грози: прогноз погоди на 17 травня

Погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози.

Температура повітряна у західних регіонах становитиме +18...+20 градусів. На Закарпатті традиційно буде тепліше – +20...+22 градусів.

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Де очікувати на грозу

У Львові;

Івано-Франківську;

Ужгороді;

Чернівцях.

Мешканцям цих міст радимо прихопити парасольку при виході з дому.

На Півночі та Сході України температура повітря буде дещо свіжішою – +17...+19 градусів. Однак опадів там синоптики не прогнозують.

У південних областях стовпчики термометрів будуть на рівні +20...+22 градусів, а в Одесі – +22...+24 градусів.

У Києві синоптики обіцяють +18...+20 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 17 травня синоптична ситуація в Україні буде сприятливою для всіх – адже не буде ні спеки, ні холоду. Водночас, за її прогнозом, дощі можливі не лише на Заході, а й на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині та навіть на Півдні.

У Києві дощ малоймовірний, а ніч буде прохолодною. Вітер прогнозують поривчатий.

Погода у містах України 17 травня

Діденко повідомила, що з середи, 18 травня, в Україні прийде короткочасне похолодання. Вночі у північних, західних, східних та центральних областях місцями можливі невеликі заморозки на ґрунті. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +10...+17 градусів. Однак вже з четверга в Україні знову буде тепло, а місцями – спекотно.

Ужгород – +20...+22

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +18...+20

Вінниця – +19...+21

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +18...+19



Прогноз погоди на 17 травня / Карта Укргідрометцентру