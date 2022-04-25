На Заході та Сході України повітряна тривога: негайно перейдіть в укриття
25 квітня 2022 , 18:02Читать новость на русском
Близько 17:51 25 квітня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Переважно у східних та західних областях, а також у Миколаєві.
Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза ракетного удару. Радимо мешканцям "тривожних" регіонів негайно перейти у безпечне місце.
До теми Ракетні атаки в регіонах України, ЗСУ збили літак окупантів: основне за 61 день війни
У яких регіонах повітряна тривога
- Львівська область,
- Хмельницька область,
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська область,
- Закарпатська область,
- Чернівецька область,
- Полтавська область,
- Харківська область,
- Луганська область,
- Миколаївська область.