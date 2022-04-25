На Заході та Сході України повітряна тривога: негайно перейдіть в укриття

25 квітня 2022 , 18:02
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Близько 17:51 25 квітня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Переважно у східних та західних областях, а також у Миколаєві.

Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза ракетного удару. Радимо мешканцям "тривожних" регіонів негайно перейти у безпечне місце.

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У яких регіонах повітряна тривога

  • Львівська область, 
  • Хмельницька область,
  • Тернопільська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Закарпатська область,
  • Чернівецька область,
  • Полтавська область,
  • Харківська область,
  • Луганська область,
  • Миколаївська область.
Довідка. У Волинській, Рівненській, Донецькій та Запорізькій областях оголосили про відбій тривоги.

Автор: Анастасія Кушпіт