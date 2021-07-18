На Заході США вирують масштабні пожежі площею з Нью-Йорк: відео

Дошкуляє вогонь жителям Півночі західного узбережжя Сполучених Штатів Америки. В Орегоні лісові пожежі поглинули площу, яка дорівнює території Нью-Йорка.

Влада оголосила про евакуацію 2 тисяч жителів з низки поселень в західних округах. Детальніше – в сюжеті.

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Жителька міста Калмат Фолз Ді Маккарлі розповіла про негоду в регіоні і поділилася своїми враженнями: "Ми зібрали все, що змогли. Вогонь був просто біля нас. Було чути, як він тріщить. Це було наче товарний поїзд".

Полум'я просто рухалося на нас. Дим був просто жахливий. Тож ми встрибнули в наш автомобіль і почали тікати,

– розповіла Маккарлі.

Стихія зруйнувала понад с70 домів і майже 1,5 сотні нежилих приміщень. Найбільше займання дістало назву Бутлег. Йому привласнили п'ятий – найвищий рівень небезпеки. Вогонь вже поглинув понад 15 тисяч гектарів землі.

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Загалом в Орегоні зареєстрували понад 10 займань. Влада попередила про можливу евакуацію ще 5 тисяч домогосподарств. Полум'я просувається дуже швидко – за добу на 8 кілометрів. Цьому сприяють:

високі температури в регіоні;

низька вологість повітря;

швидкий вітер.

"Щодня пожежа розростається на ще 1 – 2 так звані "проєктні" пожежі. Це означає, що ми повинні призначати окрему команду для роботи з ними (пожежами – 24 канал) через їхню складність", – відзначив глава пожежної команди Bootleg Fire Берт Тейєр.

В Каліфорнії – складна ситуація

На гасіння пожежі кинули 2 тисячі вогнеборців та майже 100 одиниць спецтехніки. Наразі вдалося взяти під контроль лише 22% займань.

Складна ситуація і в сусідній Каліфорнії. На Півночі штату вирує приблизно 10 лісових пожеж. Вогонь там поглинув понад 11 тисяч гектар землі. Влада видала ордер на евакуацію жителів з 11 населених пунктів.

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Крім того, закрили для відвідувачів національний парк Plumas. Здолати стихію намагається понад тисяча вогнеборців. Наразі їм вдалося взяти під контроль лише 12% займань.