На Заході триватиме фестиваль гроз, в інших областях буде сонячно: прогноз погоди на 3 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 3 липня, буде спекотною. Температура повітря прогріється до +32 градусів.
Відносно найпрохолодніше буде на Заході. Там прогнозують лише +26...+28 градусів тепла. Окрім того, у всіх західних областях прогнозують дощі та грози.
Зауважте Висока температура та мало опадів на Заході: якою буде погода у липні
Тим часом в інших областях упродовж дня сяятиме сонце. На Півдні температура повітря прогріється до +30...+32 градусів. На Сході та Півночі прогнозують +28...+30 градусів.
У Києві обіцяють +30...+32 градуси. В українській столиці сяятиме сонце.
Прогноз погоди в містах України на 2 липня
Львів – +26...+28
Ужгород – +30...+32
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +28...+30
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +30...+32
Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентр