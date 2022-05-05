На Заході України повітряні тривоги: йдіть до укриттів

У четвер, 5 травня, близько 10:00 на Заході України пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриттів, адже це може врятувати вам життя.

Зранку по всьому Заходу України, а також в інших областях пролунали повітряні тривоги. Зауважимо, що за цю добу це вже вдруге. Не нехтуйте особистою безпекою та негайно вирушайте до укриття.

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Де пролунала повітряна тривога

Близько 10:00 повітряна тривога пролунала у таких областях:

Львівській,

Хмельницькій,

Рівненській,

Франківській,

Волинській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Тернопільській,

Харківській,

Житомирській,

а також у місті Києві та Київській області.

Наголошуємо на тому, що надзвичайно важливо перебувати в укритті до сигналу про відбій повітряної тривоги. Якщо ви не можете вирушити до сховища, бо бодай не стійте біля вікон, а краще скористайтеся правилом двох стін. Це також може дозволити вам вціліти, якщо ворожий снаряд влучить поруч з вашим помешканням.

Зазначимо, що близько пів на 4 ранку по всій Україні вже лунала повітряна тривога. А перед тим її двічі вмикали ввечері, 4 травня. На жаль, під час сирени в деяких містах нашої країни чули вибухи.

Коротко про вибухи в Україні за минулу добу

Практично відразу ж після вечірнього сигналу про повітряну тривогу стало відомо про вибухи у Дніпрі та Черкасах. Згодом мер Дніпра Борис Філатов підтвердив один "приліт". Він зазначив, що окупанти випустили по місту відразу дві ракети. Одну з них знищили Сили ППО, а друга таки влучила в інфраструктурний об'єкт.

Що стосується Черкас, то там спрацювало ППО, відтак повідомлень про влучання і не могло бути. Крім того, нашим захисникам вдалося знищити ворожу ракету у селі Требухів на Київщині. Уламки ворожого боєприпасу впали посеред поля, тож і тут минулося без постраждалих.

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