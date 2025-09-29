Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи останню статтю в британській газеті "The Sun".

До теми Українські атаки по Росії стають все кращими, НАТО переймає цей досвід, – німецький генерал

Як Захід оцінює удари України по нафтових і газових об'єктах Росії?

Експерт наголошує, що точні удари по об'єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора.

СБУ системно нищить нафтогазовий блок росіян. Завдяки тому, що удари постійні – це вже позначилось на економічній спроможності РФ. А значить на кількості грошей який кремль здатен витрачати на бойові дії в Україні,

– акцентує Черненко.

Політолог вважає, що удари по території Росії посилили переговорні позиції України.

"В останні тижні про ефективність цих ударів говорить все більше західних політиків і журналістів. Загалом західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазових об'єктах росіян. Схоже, такі удари і є тими "картами у переговорах", які так хотіли побачити західні політики", – підкреслює екснардеп.

Він також наголосив, що його британський колега Філіп Інгрем, якого цитує The Sun, заявив, що удари дронів СБУ – це геніальний хід, спрямований на те, щоб "донести реальність війни до росіян". Проте наслідки для Росії не обмежуються незручностями в повсякденному житті громадян.

Українські удари можуть викликати серйозний дефіцит палива. Інгрем упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України,

– резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у вересні цього року СБУ п'ять разів успішно вражала російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції в глибокому тилу. Двічі серед них – "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані, один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів, який знаходиться за 1 400 кілометрів від України.