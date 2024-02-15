Заходили з різних напрямків: усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені

Окупанти 15 лютого завдали чергового ракетного удару по території України. Під прицілом ворога опинилися й Київ та область.

Там працювали системи та засоби ППО. Українські захисники влучно відпрацювали й знищили усі ракети, якими ворог намагався атакувати.

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Київ намагалися атакувати з різних напрямків

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти намагалися завдати комбінованого удару по Києву. Для цього ворог запустив ракети різних типів, які намагалися атакувати з кількох напрямків.

Повітряна тривога тривала понад 2 години. Працювали системи ППО й українські захисники успішно відбили ворожу атаку.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами й засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил),

– повідомив Попко.

За оперативною інформацією – в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Попко також подякував воїнам ППО за відмінну роботу.

Ворог атакував різні області