Заходимо у 3 фазу війни через теракт в Оленівці, – Арестович

Україна та росія 29 липня почали заходити вже у третю фазу війни. Це зумовлено терактом, який вчинили окупанти в Оленівській колонії.

Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live". Також там він спрогнозував наступ росіян на Півдні.

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Яка ціль росіян у наступній фазі

Радник розповів, що в наступній фазі росіяни хочуть здобути перевагу одразу на 5 напрямках. Однак він вважає таку стратегію програшною. Вона, зрештою, й погубить усі задуми окупантів щодо "прориву". Щодо входження в новий етап, то Арестович наголосив, що росіяни знову його вирішили зробити "символічним".

У цій війні є особливість. Фаза війни завжди змінюється через умовну Бучу. Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку,

– сказав Арестович.

Однак він закликав не шукати в цинічних злочинах якісь глибокі сенси, які нібито могла б закласти росія. Також він акцентував, що вбивство десятків полонених найімовірніше скоїли шляхом підривом приміщень зсередини. Слід зауважити, зокрема, про це мовилося і в спільній заяві ЗСУ, СБУ та Міноборони.

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