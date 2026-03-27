Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко. Він оприлюднив відповідь на депутатський запит, у якій зазначено, що запланована дата проведення засідання не відповідає строкам дії ухвали суду про продовження запобіжного заходу.

Ми заходимо на друге коло. 23 березня – невідкладні дії НАБУ. 27 березня у нас щось новеньке – дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.

– пише нардеп, посилаючись на відповідь Шевченківського районного суду міста Києва.

Також він додав скан-копію офіційної відповіді суду.

"Повідомляємо, що Шевченківський районний суд м. Києва позбавлений можливості надати дозвіл на доставку Коломойського І.В. до приміщення сесійної зали Київської міської ради за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, для надання показань, 27 березня 2026 року, оскільки вказана дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.", – мовиться у документі.

Нагадаємо, у січні Коломойського вже планували доставити із СІЗО на засідання ТСК, однак тоді цього не зробили через інформацію СБУ про можливий замах на нього.

Водночас адвокати бізнесмена під час засідання комісії заявили, що правоохоронні органи не підтверджують наявність такої загрози. На їхню думку, подібні заяви можуть бути пов’язані з інформацією, яку Коломойський може озвучити на ТСК, і розцінюються як можливий тиск.