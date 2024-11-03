Заходять на різних висотах і з різних напрямків, а потім розділяються, – КМВА про атаку на Київ
Російські війська атакують столицю ударними безпілотниками фактично щоночі. "Шахеди" заходять з різних напрямків, на абсолютно різних висотах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.
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Ворог запускає "Шахеди" хвилями починаючи з вечора. На столицю вони заходять з різних напрямків абсолютно різні висоти. Заходять групами, потім розділяються на одиниці,
– зазначив Шаманов.
Всі БпЛПА збили
За уточненням керваника ОВА, сьогодні вночі росіяни запускали дрони з повітряного простору Курської області.
Сьогодні вночі в столиці повітряну тривогу оголошували двічі. Тривала вона понад 5 годин. Напад відбивали зенітно-ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, Повітряні Сили.
Всі безпілотники, які заходили на столицю, були знешкоджені.
Наслідки атаки на Київ
Внаслідок відбиття атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема Шевченківському, Голосіївському районах міста.
Так, у Шевченківському районі зафіксовано пошкодження дорожнє покриття, опори освітлення і електромережі.
"Щонайменше у п'яти будівлях пошкодженно скління вікон. Пошкоджено 11 автомобілів, корпус і будівлю гуртожитку Київського Національного університету", – повідомив Шаманов.
На щастя, постраждалих вдалось уникнути.
Довідково. В ніч проти 3 листопада ворог атакував Україну 96 "Шахедами". Збити вдалось 66, натомість локаційно втрачені ще 27 БпЛА.