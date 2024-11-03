Заходять на різних висотах і з різних напрямків, а потім розділяються, – КМВА про атаку на Київ

Російські війська атакують столицю ударними безпілотниками фактично щоночі. "Шахеди" заходять з різних напрямків, на абсолютно різних висотах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

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Ворог запускає "Шахеди" хвилями починаючи з вечора. На столицю вони заходять з різних напрямків абсолютно різні висоти. Заходять групами, потім розділяються на одиниці,

– зазначив Шаманов.

Всі БпЛПА збили

За уточненням керваника ОВА, сьогодні вночі росіяни запускали дрони з повітряного простору Курської області.

Сьогодні вночі в столиці повітряну тривогу оголошували двічі. Тривала вона понад 5 годин. Напад відбивали зенітно-ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, Повітряні Сили.

Всі безпілотники, які заходили на столицю, були знешкоджені.

Наслідки атаки на Київ

Внаслідок відбиття атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема Шевченківському, Голосіївському районах міста.

Так, у Шевченківському районі зафіксовано пошкодження дорожнє покриття, опори освітлення і електромережі.

"Щонайменше у п'яти будівлях пошкодженно скління вікон. Пошкоджено 11 автомобілів, корпус і будівлю гуртожитку Київського Національного університету", – повідомив Шаманов.

На щастя, постраждалих вдалось уникнути.

Довідково. В ніч проти 3 листопада ворог атакував Україну 96 "Шахедами". Збити вдалось 66, натомість локаційно втрачені ще 27 БпЛА.