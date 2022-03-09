"Захопити Харків": один з перших полонених зізнався СБУ, що він приїхав не на навчання

Один із перших російських полонених, якого ЗСУ зловили у Харкові, зізнався, що їхав в Україну на війну, не на навчання, як кажуть інші затримані. За його словами, вони планували захопити Харків.

Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

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Полонений начальник взводу зізнається, що на захоплення Харкова окупантам дали три дні, проте на ворога чекав тотальний розгром.

Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста,

– говорить він.

Чоловік каже, що він знав, що їде на територію України, але мовляв у ролі миротворця – щоб "звільнити Україну від нацистів".

Зізнання полоненого про те, що він їхав на війну в Україну / Відео СБУ



В СБУ наголосили, що всі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідка.

До слова, Служба безпеки України раніше опублікувала відео із російським бойовиком, який розповів про мобілізацію на окупованих Росією територіях. Виявилося, що чоловіка просто "загребли" в армію дорогою до магазину. Деталі – читайте тут.

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