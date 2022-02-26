Захоплена російськими військами ЧАЕС працює у плановому режимі, але персонал не відпускають

Захоплена російськими військами Чорнобильська атомна електростанція працює у плановому режимі. Проте персонал звідти не відпускають та не дозволяють його ротацію.

У заручниках опинились виконувач обов'язків гендиректора ЧАЕС та кілька десятків людей, які на час захоплення були на зміні.

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Що відомо про захоплення ЧАСЕ

24 лютого стало відомо про захоплення російськими окупантами Чорнобильської атомної електростанції. На жаль, після жорстокого бою українські захисники втратили контроль над зоною відчуження.

Наразі Росія продовжує створювати провокації на території Чорнобилької АЕС. Зокрема, кілька годин тому окупанти імітували у небі повітряний бій. У Координаційному штабі ЧАЕС наголосили, що у Чорнобилі немає українських військ.

Додамо, що радіаційний фон у зоні ЧАЕС підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

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