У захопленій частині Ірпеня 50 людей вийшли на зв'язок: їх скоро евакуюють
Джерело:телеграм Олександра Маркушина
Олександр Маркушин – міський голова Ірпеня – заявив, що на місто був наступ з трьох сторін. Однак українські захисники повністю відбили його.
Маркушин заявив, що всі – на своїх позиціях. Триває евакуація. Дуже потужно допомагають волонтери.
Зауважте Мер Славутича заявив, що російські військові вже виїхали з міста
Міський голова розповів, що проводять адресну евакуацію. Зокрема, 27 березня вдалося вивезти 3 сім'ї з маленькими дітьми.
Ще одна, я вважаю, хороша новина – нам вдалося зв'язатися з 50-ма людьми із району ЖК "Грінд Ярд",
– наголосив Маркушин.
Вони пробували вийти з окупованої частини міста. Однак російські нелюди відкрили вогонь. Через обстріл люди були змушені провернутися у підвал. Маркушин наголосив, що впевнений: їх евакуюють вже найближчим часом.
Важливо – ЗСУ знищили техніку окупантів на Херсонщині: дивіться відео