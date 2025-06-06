Генерал-майор Британії оцінив шанси армії Росії захопити 4 області України до кінця року

Росія навряд чи зможе захопити чотири українські області до кінця 2025 року через сильний опір ЗСУ та згуртованість українського суспільства. Крім того, російська економіка, за прогнозами, зазнає серйозного ослаблення саме в цей період.

Без стабільної зовнішньої підтримки та ресурсів з боку Ірану, Китаю і Північної Кореї Кремль буде змушений шукати варіанти припинення вогню. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен.

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Чому Росія не зможе захопити 4 області до кінця року

За даними Bloomberg, російський диктатор Владімір Путін переконаний, що його армії вдасться прорвати українську лінію оборони та захопити всі чотири окуповані області України до кінця 2025 року.

За словами генерал-майора Британії, якщо говорити про стратегічні цілі Путіна у ширшому контексті, то вони мають імперський характер. Йдеться про спробу повернути втрачені території та відновити контроль над сферами впливу, які Росія вважає історично своїми.

Саме цим продиктована основна лінія кремлівського наративу: мовляв, Україна – це "внутрішня справа" Росії, а Радянський Союз буцім ніколи не розпався. Це – одна з ключових передумов, яку Москва намагається нав'язати як "нову реальність".

У короткостроковій перспективі, зокрема на 2025 рік, Путін, найімовірніше, прагне повного захоплення Донбасу цього літа,

– припустив Чіп Чепмен.

Крім того, він націлений закріпитися принаймні на частинах Сумської та Харківської областей. Це може бути підготовчим етапом до можливої подальшої анексії цих територій.

Згодом, на думку британського генерал-майора, у процесі перемовин, Кремль спробує представити захоплені території як "нову територіальну реальність", з якою Україна має нібито змиритися. Проте навряд чи Росія добровільно залишить окуповані регіони.

Щодо шансів реалізації цих планів – наразі вони виглядають доволі низькими. Як і в будь-якій війні, тут багато невизначених факторів, і жоден сценарій не є гарантованим,

– додав він.

Зокрема, постає питання: чи може Україна втратити волю до спротиву. На сьогодні таких ознак немає. Водночас чимраз більша інтенсивність ударів дронами, крилатими й балістичними ракетами, особливо протягом останніх днів, дійсно може впливати на моральний стан цивільного населення, вважає Чепмен.

Втім, наразі стійкість українського суспільства зберігається. Тут доречно згадати класичну "тріаду Клаузевіца": для ведення війни потрібні не лише армія, але й згуртована нація та ефективна влада. Усі три елементи мають діяти як єдине ціле. У Росії, схоже, ця конструкція поки що зберігається.

Про прогноз Буданова на літо 2025 року

Варто також згадати слова керівника ГУР Кирила Буданова, сказані ще у вересні 2024 року. Тоді він наголошував, що літо 2025-го стане ключовим періодом – Росія спробує досягти своїх оперативних цілей. Але водночас це може стати для неї найвразливішим моментом, оскільки саме тоді очікується серйозне ослаблення російської економіки.

Відповідно Кремлю доведеться або знаходити рішення вже найближчим часом, або ж, як припускав Буданов, Росія буде змушена піти на припинення вогню з однієї з 2 причин: або щоб виграти час для відновлення сил, або щоб стабілізувати економіку. Бо війна не може тривати вічно без підтримки грошима та ресурсами ззовні.

У цьому контексті виникає ще одна важлива змінна – обсяг допомоги, яку Росія може отримати від Ірану, Китаю та Північної Кореї. Це також причина, чому так необхідні нові санкції. Особливо важлива ініціатива з боку Конгресу США, адже виконавча влада наразі не запровадила додаткових обмежень.