Аеродром обороняла одна рота: як росіяни намагались захопити Гостомель

На початку повномасштабного вторгнення Росії, під час наступу на Київ, одним із головних завдань ворога було захоплення аеродрому "Гостомель".

Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк. За його словами, летовище атакували десантники, туди зайшли дві групи по 20 гелікоптерів, як ударних, так і транспортних.

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При цьому боєздатність українських військових надпотужна і це власне, можна побачити конкретно на прикладі спроби росіян захопити летовище. Адже аеродром обороняла всього одна рота.

Одна рота обороняла, Національна гвардія, і то вона була акумулятована більше строковиками, так як основні підрозділи були в цей час на сході, виконували боєзадачі. Але вони зуміли дати перший гідний опір,

– зазначив Павлюк.

Попри перевагу, план противника провалився

За його словами, тоді військові збили десь 4 гелікоптера, 2 пошкодили, зав'язали стрілецький бій, але перевага і професійність тих, що атакували, була набагато вища, і наші змушені були відступити.

"Але змогли викликати вогонь артилерії, і весь десант, який в цей час вже зумів висадитися, був знищеним чітким вогнем трьох артилерійських батарей", – розповів Павлюк.

І лише на третій день колони Росії наземним способом прорвалися на аеродром, але ефективно спрацювала наша розвідка, а техніка ворога після двох ударів Смерчами перетворилася на металобрухт.

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