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24 Канал Новини України Що зараз відбувається у Басівці на Сумщині: деталі від РНБО
6 квітня, 19:27
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Що зараз відбувається у Басівці на Сумщині: деталі від РНБО

Софія Рожик
Основні тези
  • Російська армія не контролює Басівку, але продовжує ворожі штурми на цій ділянці.
  • Бої в прикордонних районах Сумщини і Курщини є складними і тривають щодня на кількох ділянках.

Росія заявила про нібито захопила населений пункт Басівка на Сумщині. У РНБО у неділю, 6 квітня, розповіли, що насправді зараз відбувається там.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Яка ситуація у Басівці станом на 6 квітня

Андрій Коваленко наголосив, що станом на 6 квітня російська армія не контролює Басівку. При цьому ворожі штурми на цій ділянці не припиняються.

Вони намагаються забігати туди штурмовими групами, і шукати підвали з метою закріпитися, але ворог знищується,
– розповів глава ЦПД РНБО.

Також він додав, що бої в прикордонні Сумщини та Курщини складні. Вони йдуть щодня на декількох ділянках.

Нагадаємо, що "захоплення" Басівки також спростували й у Державній прикордонній службі України. 

Так, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що подібними заявами росіяни продовжують свою дезінформаційну кампанію щодо захоплення населених пунктів на Сумщині та прориву держкордону. 