Чи готуються окупанти до наступальної операції з метою оточення Харкова: в ISW відповіли

Ймовірна наступальна операція російських окупаційних військ для захоплення Харкова буде мати серйозні проблеми для російських сил, що відповідальні за її проведення, а також для загальної російської кампанії в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції російським військом відсутні.

Про це зазначили у звіті з оцінкою російської наступальної кампанії в Інституті вивчення війни.

Дивіться також Росія готується до війни з НАТО: у ISW вказали на тривожні сигнали

Що зазначили в ISW

В Інституті вивчення війни повідомили, що відповідно до даних російських ЗМІ, окремі російські офіційні особи висловили сподівання, що збільшення чисельності військ дозволить окупаційним військам провести майбутню наступальну операцію для оточення Харкова.

Так, джерела російського видання "Верстка" повідомили, що мобілізовані під час весняного призовного циклу новобранці, та "некомпетентні" резервісти начебто відправляться на південний кордон Росії для виконання допоміжних функцій або як прикордонні війська в межах заходів, спрямованих на вивільнення більш досвідчених військових для наступу на Харків.

Як зазначили в ISW, джерело в адміністрації очільника Кремля повідомило виданню, що російські військові потребують 300 тисяч додаткових військовослужбовців для того, аби почати операцію з оточення Харкова і що російські військові сподіваються захопити місто, не перетворивши його на "другий Маріуполь".

Проте ISW у своєму звіті зазначає, що російська наступальна операція з оточення Харкова була б надзвичайно амбітним проєктом, який вимагав би тривалих пересувань відкритою місцевістю, яких вони не проводили з початку повномасштабного вторгнення.

В Інституті зазначають, що наразі російські війська проводять наступальну операцію вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, метою якої є вихід до річки Оскіл у Харківській області. Однак навіть якщо ці зусилля досягнуть поставленої мети, перспективи просування російських військ у Харківську область зі східного берега річки Оскіл є такими ж складними, як і перспективи просування вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не складнішими.

Російські війська виділили відносно мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, і цих сил буде недостатньо для операції з оточення Харкова. Озвучений план мобілізації 300 тисяч нових військовослужбовців, може дозволити російським військам вивільнити відносно боєздатні частини вздовж лінії фронту в Україні для операції з оточення міста. Однак це відбудеться шляхом наступальних операцій на тих ділянках фронту, які російське військове командування вважає пріоритетними протягом більш ніж півторарічної кампанії в Україні,

– йдеться у звіті ISW.

Раніше в Інституті оцінювали, що російські війська можуть провести обмежені наступальні операції вздовж міжнародного кордону з Харківською областю, щоб відтягнути і закріпити українські війська. Крім того, така операція може стати спробою Кремля відреагувати на заклики ультранаціоналістів відтіснити Сили оборони від кордону з Бєлгородською областю, щоб відвернути увагу України від поточної російської наступальної операції вздовж осі Харків – Луганська область.

ISW поки що не спостерігає жодних ознак того, що російські війська наразі готуються до наступальної операції з метою оточення Харкова,

– зазначили у звіті.

Яка ситуація на фронті: коротко

Російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ на декількох напрямках фронту. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках Сили оборони відбивають атаки ворога.

Щодо ситуації на Куп'янському напрямку, то на цій ділянці фронту ворог, за підтримки авіації, станом на 23 березня здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Напруженою ситуацією є на Новопавлівському напрямку. На цій ділянці фронту російські війська 28 разів намагалися прорвати оборону українських захисників.