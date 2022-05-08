Захоплення околиць Шандриголового, спроби наступу, авіаудари: ситуація на усіх напрямках фронту

Вже 74 добу Росія продовжує військову агресію проти України. Ворог наступає на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

Ситуація на фронті

Також відбувалися У відомстві зазначили, що Росія не припиняє спроби повністю захопити територію Донецької, Луганської та Херсонської областей та намагається втримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

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Схід та Північ

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку ситуація без серйозних змін. Там зберігається загроза нанесення з території Білорусії ракетних та авіаційних ударів.

На Слобожанському напрямку противник зосередив всі сили, щоб перешкодити просуванню ЗСУ у бік кордону на північ та північний схід від Харкова. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни.

На Ізюмському напрямку російські окупанти зосередилися на підготовці до наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Для посилення своїх підрозділів з території Росії передислокували дві батальйонні тактичні групи. Також продовжились обстрілював українських позицій з артилерії.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. В результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголового.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступ у напрямку Новомихайлівки.

Південь України

На Маріупольському російські окупанти продовжують блокаду українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Ворог проводить штурм за допомогою артилерії та танків.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупаційні війська за підтримки авіації завдає ударів, проводить перегрупування і посилення своїх сил, та нарощує матеріально-технічне забезпечення.

На Криворізькому напрямку для виявлення позицій ЗСУ противник використав безпілотник "Орлан-10ˮ.

На Бессарабському напрямку ситуація залишається складною. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності.

Кораблі чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують блокувати район бойових дій, проводять розвідку та вогневу підтримку на Приморському напрямку.

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