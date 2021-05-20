Захоплення України буде кінцем путінського режиму, – російський історик Зубов

Російські війська присутні на кордоні з Україною, що є причиною все частіше обговорювати тему наступу Кремля. Однак цього не станеться, адже захоплення України є дуже ризикованим для Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв'ю висловив російський історик Андрій Зубов. Він додав, що захоплення України зараз абсолютно нереальний з багатьох причин.

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Зокрема, це буде кінцем путінського режиму, дуже швидким,

– заявив Зубов.

Він наголосив, що цей факт повинен заспокоювати українців, але українській армії все одно варто бути готовою.

"Будь-які дурниці можливі, навіть найнеймовірніші", – запевнив Зубов.

Путін був ображений на Байдена, – історик

За словами Зубова, Путін активізував війська на кордоні з Україною через те, що був ображений на Байдена. Мовиться не лише про інцидент, де той назвав очільника Кремля вбивцею.

"Коли Путін сказав, що готовий зустрітись з ним, то Байден відповів, що колись це станеться. Це було для Путіна – такої амбіційної людини – образою. Після цього він вирішив активізуватися в Україні, щоб викликати Байдена на розмову", – пояснив Зубов.

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Російські війська на кордоні: що відомо