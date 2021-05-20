Захоплення України буде кінцем путінського режиму, – російський історик Зубов

Російські війська присутні на кордоні з Україною, що є причиною все частіше обговорювати тему наступу Кремля. Однак цього не станеться, адже захоплення України є дуже ризикованим для Володимира Путіна.
Таку думку в інтерв'ю висловив російський історик Андрій Зубов. Він додав, що захоплення України зараз абсолютно нереальний з багатьох причин.
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Зокрема, це буде кінцем путінського режиму, дуже швидким,
– заявив Зубов.
Він наголосив, що цей факт повинен заспокоювати українців, але українській армії все одно варто бути готовою.
"Будь-які дурниці можливі, навіть найнеймовірніші", – запевнив Зубов.
Путін був ображений на Байдена, – історик
За словами Зубова, Путін активізував війська на кордоні з Україною через те, що був ображений на Байдена. Мовиться не лише про інцидент, де той назвав очільника Кремля вбивцею.
"Коли Путін сказав, що готовий зустрітись з ним, то Байден відповів, що колись це станеться. Це було для Путіна – такої амбіційної людини – образою. Після цього він вирішив активізуватися в Україні, щоб викликати Байдена на розмову", – пояснив Зубов.
Дивіться інтерв'ю з російським істориком Андрієм Зубовим: відео
Російські війська на кордоні: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак ще у березні заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Це тривало майже місяць.
- Доказом таких дій агресора були відео з колонами військової техніки у тимчасово окупованому Криму.
- Тоді відреагувала міжнародна спільнота. Росію закликали знизити напругу.
- Лише 22 квітня Росія оголосила про відведення військ. Самі ж пояснювали, нібито тривали навчання.
- Водночас Захід заявив про те, що значна частина військ ще є на кордоні.