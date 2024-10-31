Серйозний успіх ворога: які нові загрози з'явилися на фронті

Ситуації на російсько-українському фронті динамічна, росіяни проводять наступальні дії та не планують зупинятися. Активізація перекидання техніки йде в напрямку Бердянська й не тільки.

Варто розуміти, що коли ми говоримо про небезпеку для Запоріжжя, то мовиться про східний фланг Запорізького напрямку. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, пояснивши, що це ділянка Вугледара, тобто складова східного наступу.

До теми Ворог штурмує Селидове та наближається до Дніпропетровщини: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які загрози можуть виникнути на фронті

Північніше противник завершує свій рух на Селидове, що створює складності для ЗСУ. А південніше вже прорвався до Курахівського водосховища і в такий спосіб "розрізав" наше угруповання сил на південному сході на дві ділянки: північну і південну.

Північна – між Покровським і Курахівським виступом, а південна, яка обмежена наступальними рухами противника з Вугледарського напрямку, – від захопленого Вугледара на північ.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

"Це дуже серйозний успіх для ворога, тому що він фактично обмежив наші маневри, розбивши лінію фронту на окремі ділянки. Тепер росіянам простіше просуватись. Скоріш за все, основні зусилля найближчим часом будуть сконцентровані на південь від Покровського напрямку", – підкреслив Павло Лакійчук.

Ймовірно, окупанти з одного боку намагатимуться зрізати ділянку між Кураховим і Покровськом. А з іншого рухатимуться на Времівському напрямку – це межа Донецької та Запорізької областей. Такі спроби вже фіксують. Тобто ворог всіма силами намагається закріпити успіх, який, на жаль, здобув після захоплення Вугледара.

"Думаю, основні зусилля все-таки будуть зосереджені північніше. Судячи з маневру росіян, які колись перекидали найбільш підготовлені підрозділи з Покровського напрямку на Селидове, то зараз вони знову повертаються на Покровськ. Там головна небезпека", – підсумував Павло Лакійчук.