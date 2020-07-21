Дуже нетипове захоплення заручників і нетиповий злочинець, який їх захопив. Якщо ви ще не читали новини, це трапилось сьогодні в Луцьку.

Чоловік, який захопив автобус з 20-ма заручниками, представився як Максим Плохой.

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На просторах інтернету у 2014 році була викладена книга Максима Плохого "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема".

Чи справді та людина, яка захопила зараз автобус, і є автором цього тексту – поки не відомо. Книга, як би це делікатно сказати, безсистемний набір так би мовити філософських думок малоосвіченої в цій царині людини поєднаний з автобіографією. Автобіографія, швидше за все, дуже прикрашена або взагалі вигадана. Події відбуваються в Україні і ніби то пише людина, яка відбуває покарання у в'язниці.

Тепер щодо самого захоплення

У нашій державі вкрай рідко вчиняються захоплення заручників за таким сценарієм. За останні 10 років у реєстрі судових рішень є лише 21 вирок за захоплення заручників.

Серед них лише один випадок, коли були взяті у заручники пасажири автобуса. Це було у с. Щастлівцево, Генічеського району, Херсонскої областї. Тоді зловмисник змусив водія змінити маршрут автобуса, погрожував йому розбитою пляшкою та вимагав зустрічі з прокурором. В процесі слідства з'ясувалось, що злочинець був під дією наркотичних речовин.

Всі інші вироки по захопленню заручників – це дуже конкретні вимоги, зазвичай, гроші. Майже всі випадки – це організовані групи, які на цьому заробляли. Рідше трапляються поодинокі наркомани чи крадії, які беруть у заручники випадкових свідків на місці злочину і вимагають від тих мовчання.

У даному випадку в Луцьку вимоги зловмисника вже говорять про його неадекватність – звернення до всіх гілок влади з вимогою у чомусь там зізнатись. Натомість людина все ж таки готувалась, мріяла про славу – адже в поліцію він заявив сам, вчинив це вранці у вівторок, щоб у ЗМІ було вдосталь часу це висвітлювати.

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Щоправда, після історії з Бабченко, не хочу, але доводиться припускати і версію інсценування, тим більше, що резонанс у пресі не аби який, є заява президента, міністр МВС вилетів на місце події. Але сподіваюсь, що така реакція влади продиктована цінністю життів заручників.