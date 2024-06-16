У СІЗО Ростова лунали постріли: силовики провели штурм, всіх нападників вбили
Вранці у районі СІЗО Ростова, де ув'язнені захопили заручників, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що силовики розпочали штурм.
Стало відомо, що у ході операції всіх зловмисників ліквідували. Одного з заручників було поранено ножем.
Дивіться також "Хотіли підірвати Верховний суд": заколот у СІЗО Ростова влаштували представники ІДІЛ, – ЗМІ
Штурм колонії у Ростові
Вранці 16 червня шестеро ув'язнених колонії у Ростові захопили у заручники двох працівників ізолятора. Близько опівдня у районі СІЗО пролунали постріли, а згодом і вибухи. Російські ЗМІ уточнили, що спецназ почав штурм ростовської колонії.
Постріли з ростовського СІЗО: дивіться відео
Згодом до в'язниці прибуло два автомобілі швидкої допомоги. Після цього постріли припинилися. Штурм тривав всього шість хвилин.
Швидка прибула у колонію Ростова: дивіться відео
Зазначається, що всі шість нападників були ліквідовані. Троє зловмисників померли одразу, а ще троє – до приїзду швидкої. Заручників вдалося звільнити.Відомо, що один з низ отримав легке поранення ножем. Йому надали допомогу – загрози життю немає.
Що відомо про ситуацію
- Вночі шестеро заручників колонії міста Ростов-на-Дону організували втечу. Злочинці заздалегідь послабили ґрати камери і у відповідний момент вибили її та спустилися по канатах з 3 та 4 поверхів. Внаслідок цього один з зловмисників зламав руку.
- Після виходу з камер вони відсиділися на території СІЗО, а потім згрупувалися, проникли до приміщення чергової частини та захопили співробітників.
- Нападники підтвердили, що бунт не був спонтанний, а також те, що вони є членами ІДІЛ. Підготовка до втечі тривала кілька місяців. Привертає увагу той факт, що кураторам бунту вдалося доставити терористам до ізолятора зброю, прапори ІДІЛ та засоби зв'язку.
- Більшість нападників були ув'язнені за статтями про тероризм. Так, троє з них були засуджені в грудні 2023 року за участь в ІДІЛ та підготовку теракту. Вони планували напасти на будівлю Верховного суду Карачаєво-Черкееської Респу́бліки. Ще двоє були засуджені до 18 років позбавлення волі, а останній – до 18 з половиною років.
- Злочинці вимагали машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. За це вони обіцяли випустили заручників. Певний час перед штурмом всередині працювала переговорна група.