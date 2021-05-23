Захоплення житла на Донбасі: Арестович каже, що це може посилити антиросійські санкції

Окупанти на Донбасі хочуть переводити нерухомість в муніципальну власність. Однак через таку зухвалість проти Росії можуть посилити санкції. Про це вже говорили під час засідань економічної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Україна попереджала, які можуть бути міжнародні правові наслідки. Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Читайте також Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться: Арестович назвав дату

Санкції можуть лише посилити

За словами Арестовича, Міністерство закордонних справ активно працює над цим питанням.

Офіс Президента вважає це одним із серйозних дестабілізуючих факторів, який разом з роздачею паспортів, рублевою зоною та іншим носять характеристики повзучої анексії,

– зауважив речник.

Чиновник наголосив, що дії окупантів можуть бути причиною посилення антиросійських санкцій або аргументом, який не дозволить зняти попередні обмеження. Партнери України розуміють, про що мовиться.

"Термін "повзуча анексія" звучить все частіше. Думаю, про це скажуть Путіну і на зустрічі з Байденом. І президент Зеленський підніме цю тему", – сказав Арестович.

МЗС готує низку справ

Спікер наголосив, що МЗС наразі готує низку заяв щодо ситуації. Це буде предметом розглядів в міжнародних судах, в міжнародних організаціях. За словами речника, цей аргумент погіршує позицію Росії в мирному врегулюванні.

Що цьому передувало