Захворюваність зростає: за добу в Україні виявили понад 24 тисячі COVID-хворих

Вчора, 25 січня, в Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада.

Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики. Тим часом кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507.

Днем раніше Області-аутсайдери зі щеплення, вакцина проти Омікрону: новини про коронавірус 25 січня

На жаль, хвороба забрала життя ще 141 людини. Але є й хороша новина – одужали 5 514 пацієнтів.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях.

Загалом остання COVID-статистика по країні виглядає наступним чином:

Київ – 1 919 випадків;

Вінницька область – 1 297 випадків;

Волинська область – 530 випадків;

Дніпропетровська область – 804 випадки;

Донецька область – 1 018 випадків;

Житомирська область – 932 випадки;

Закарпатська область – 734 випадки;

Запорізька область – 467 випадків;

Івано-Франківська область – 1 972 випадки;

Київська область – 872 випадки;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 478 випадків;

Львівська область – 1 886 випадків;

Миколаївська область – 440 випадків;

Одеська область – 1 319 випадків;

Полтавська область – 831 випадок;

Рівненська область – 1 110 випадків;

Сумська область – 1 209 випадків;

Тернопільська область – 890 випадків;

Харківська область – 1 506 випадків;

Херсонська область – 508 випадків;

Хмельницька область – 1 471 випадок;

Черкаська область – 690 випадків;

Чернівецька область – 1 060 випадків;

Чернігівська область – 257 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Діагностика коронавірусу: темпи тестування населення

У вівторок в Україні провели 157 918 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема було здійснено 79 688 досліджень методом ПЛР та 7 347 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 70 883 експрес-тести на антиген.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. 3 596 715 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.

від початку пандемії в Україні провели 17 661 202 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал