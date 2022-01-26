Захворюваність зростає: за добу в Україні виявили понад 24 тисячі COVID-хворих
Джерело:МОЗ
Вчора, 25 січня, в Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада.
Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики. Тим часом кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507.
Днем раніше Області-аутсайдери зі щеплення, вакцина проти Омікрону: новини про коронавірус 25 січня
На жаль, хвороба забрала життя ще 141 людини. Але є й хороша новина – одужали 5 514 пацієнтів.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях.
Загалом остання COVID-статистика по країні виглядає наступним чином:
- Київ – 1 919 випадків;
- Вінницька область – 1 297 випадків;
- Волинська область – 530 випадків;
- Дніпропетровська область – 804 випадки;
- Донецька область – 1 018 випадків;
- Житомирська область – 932 випадки;
- Закарпатська область – 734 випадки;
- Запорізька область – 467 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 972 випадки;
- Київська область – 872 випадки;
- Кіровоградська область – 121 випадок;
- Луганська область – 478 випадків;
- Львівська область – 1 886 випадків;
- Миколаївська область – 440 випадків;
- Одеська область – 1 319 випадків;
- Полтавська область – 831 випадок;
- Рівненська область – 1 110 випадків;
- Сумська область – 1 209 випадків;
- Тернопільська область – 890 випадків;
- Харківська область – 1 506 випадків;
- Херсонська область – 508 випадків;
- Хмельницька область – 1 471 випадок;
- Черкаська область – 690 випадків;
- Чернівецька область – 1 060 випадків;
- Чернігівська область – 257 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Діагностика коронавірусу: темпи тестування населення
У вівторок в Україні провели 157 918 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема було здійснено 79 688 досліджень методом ПЛР та 7 347 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 70 883 експрес-тести на антиген.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. 3 596 715 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 661 202 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал