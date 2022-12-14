Наступним може бути Мелітополь: NYT прогнозує новий масштабний наступ України

Україна нарощує зусилля щодо ізоляції та ослаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополі. Аналітики очікують, що саме його звільнення стане наступною великою фазою війни.

Звільнення Мелітополя необхідне для того, щоб витіснити російські війська з Півдня України.

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Чому аналітики очікують великий наступ ЗСУ на Мелітополь

Мелітополь є ключовим транспортним вузлом. Відновлення контролю над цим населеним пунктом може допомогти українським силам повернути собі не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонщини.

Крім цього, за словами експертів, це навіть може потенційно дати можливість відкинути російські війська назад до Криму.

Останніми днями у Мелітополі висока активність

Київ б'є по скупченню ворога, шляхах постачання та російських складах у Мелітополі високоточними ракетними ударами. Також у місті працюють партизани, які організовують диверсійні операції та точкові вбивства.

Ввечері 12 грудня в Мелітополі було здійснено саботаж на мосту через річку Молочну. На відео видно, як було підірвано дві опори, які підтримують проліт. Руйнування мосту поставило під загрозу ключовий шлях постачання росіян до Мелітополя з півдня.

Неясно, чи були удари прелюдією до наступу чи відволіканням уваги, оскільки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики назвали їх значними та сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ураження російських об'єктів матеріально-технічного постачання,

– пише NYT.

Про те, що йде підготовка до повного знищення окупантів у Мелітополі, підтвердив і мер міста Іван Федоров. Росіяни теж готуються до опору, окопуючись навколо міста. Також в Мелітополі останнім часом значно побільшало російських військових, а терор мирного населення – посилився.