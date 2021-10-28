Закарпатська облрада звільнила свого очільника – Олексія Петрова

Главу Закарпатської обласної ради Олексія Петрова 28 жовтня звільнили з посади. Це рішення прийняли 35 депутатів. Перед цим в Ужгороді відбулись протести медиків, бібліотекарів та афганських ветеранів.

Проти звільнення Петрова не виступив ніхто. Лише один бюлетень визнали недійсним.

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За включення до порядку денного питання про дострокове звільнення Петрова проголосували 35 депутатів, один утримався.

Натомість вирішили не розглядати рішення про реорганізацію комунальних медичних закладів та об'єднання бібліотек.

Мітинги біля Закарпатської ОДА

Напередодні в Ужгороді на мітинг вийшли медики, працівники бібліотек та учасники війни в Афганістані. Вони зібрались біля будівлі Закарпатської ОДА перед засіданням облради.

Демонстранти вимагали зняти з порядку денного питання про приєднання 15 обласних закладів охорони здоров'я до Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака. Просили, аби надалі не планували такі рішення без суспільного обговорення і погодження з медиками.

Як відбувалось засідання облради

Кворум зібрали шляхом підписів. У залі були присутні фракції "Рідне Закарпаття", "ЄС", "Батьківщина", а також ще кілька депутатів.

Систему електронного голосування вимкнули, тому депутати проголосували руками.

Що відомо про Олексія Петрова

Представника "Слуги народу" призначили головою Закарпатської облради у грудні 2020 року.

У політику Петров прийшов лише на початку 2020 року.

Петров – офіцер спецслужб і генерал-майор.

З 2019 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. Також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.