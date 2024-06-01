Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення: що це означає

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Закарпаття/Закарпатське вино". Це сприятиме визнанню України як виноробної нації.

Раніше Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості "Укрвинпром" офіційно внесла виноградарські та виноробні зони до Реєстру США. Таким чином закарпатське вино зможе стати повноправною частиною світового ринку.

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Зазначення "Закарпатське вино"

Повідомляється, що реєстрація географічного зазначення "Закарпаття/Закарпатське вино" відкриває нові можливості для виробників та сприяє визнанню України як виноробної нації. Це зазначення стосуватиметься білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат.

Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені,

– вказав заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Таким чином закарпатське вино зможе стати в один ряд з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії). Український продукт має шанс вийти на європейський ринок і представляти державу на міжнародній арені.

Крім того, ведеться робота над реєстрацією бренду "Wine of Ukraine", що, як очікується, сприятиме зміцненню міжнародної репутації українських вин.

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