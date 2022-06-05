Закарпатські легіонери збили російський вертоліт "Алігатор" за кілька мільйонів доларів

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили ще один російський вертоліт. Мовиться про Ка-52, який називають "Алігатор".

Вертоліт вважається новітньою одиницею російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року. Це командирська машина авіації ворога.

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"Алігатор" долітався

"Алігатор" має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Його вартість оцінюють у понад 16 мільйонів доларів. Відтак на ще один вертоліт в армії держави-агресора стало менше.

Опублікували відео з останніх хвилин "життя" вертольота:

Робота української ППО

За добу 4 червня силам української протиповітряної оборони вдалось знищити чимало ворожих цілей.

На Сході українські захисники знищили ворожий літак – винищувач-бомбардувальник Су-34. На Південному напрямку – безпілотний літальний апарат окупантів типу "Форпост". ППО влучила у ворожий вертоліт Ка-52 та "приземлила" два БПЛА загарбників типу "Орлан-10". Також вразили 4 крилаті ракети типу "Калібр", випущені з підводних човнів російських окупантів по території нашої держави.

До слова, британська розвідка з'ясувала, що російська армія має певні успіхи на Донбасі саме через свою перевагу у повітрі. Окупанти завдають удари як керованими, так і некерованими боєприпасами. На Сході росіянам легше використовувати авіацію.

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабної війни проти України Росія збідніла на тисячі одиниць своєї авіації. ЗСУ підбили 210 ворожих літаків та 75 гелікоптерів. Крім того, ліквідували близько 31 150 окупантів.

Інші втрати росіян:

танків – 1 381 (+5),

бойових броньованих машин – 3 392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 207,

засобів протиповітряної оборони – 95,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет – 122,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),

спеціальної техніки – 53 (+1).

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