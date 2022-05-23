"Закарпатський легіон" із відстані понад 20 кілометрів вразив ворожу ціль із гаубиці НАТО

Зброя, яку надали західні партнери, вже проявляє свої найкращі характеристики у майстерних руках ЗСУ.

Російським окупантам зовсім скоро доведеться відчути на собі усю силу зброї, яку нам надають західні партнери. У руках наших майстерних воїнів вона перетворюється на знаряддя, яке готове завдавати ворогу втрат навіть на шаленій відстані.

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Гаубиця НАТО у дії

Артилеристам 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вдався просто неймовірний постріл. Вони влучили у пункт дислокації командування одного з підрозділів російських окупантів.

Влучний постріл знищив російський військовий позашляховик, який був позначений літерою "Z", а також кількох рашистів, які перебували поруч із ним.

Фантастичний постріл на відстань у 20 кілометрів наші майстерні герої здійснили з гаубиці 155-го калібру. Майже сотню таких гаубиць ЗСУ отримали в рамках допомоги від США, вони є на озброєнні в НАТО.

Як повідомили наші захисники, подібні постріли демонструють точність та ефективність отриманої від партнерів зброї, тож рашистам варто приготуватися до нових втрат техніки та особового складу.

Новини з фронту: коротко про останні події

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя російські окупанти створили 19 так званих "комендатур".

Глава Пентагону провів зустріч міністрів оборони партнерів України, у заході взяли участь міністри оборони понад 40 країн. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні, надану допомогу ЗСУ та подальші кроки підтримки української армії у боротьбі з російськими окупантами.

Російські окупанти вбили співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Вони вдерлися помешкання чоловіка та розстріляли його з автоматичної зброї. Лікарі борються за його життя.

Партизанський рух Мелітополя відзначився черговою успішною операцією. Героям вдалося відрізати ворога від постачання зброї та боєприпасів. Точні втрати росіян внаслідок успішної атаки партизанів наші спецслужби повідомлять згодом.

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