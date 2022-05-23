"Закарпатський легіон" із відстані понад 20 кілометрів вразив ворожу ціль із гаубиці НАТО

23 травня 2022 , 19:21
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Джерело:

фейсбук Закарпатського легіону

Зброя, яку надали західні партнери, вже проявляє свої найкращі характеристики у майстерних руках ЗСУ.

Російським окупантам зовсім скоро доведеться відчути на собі усю силу зброї, яку нам надають західні партнери. У руках наших майстерних воїнів вона перетворюється на знаряддя, яке готове завдавати ворогу втрат навіть на шаленій відстані.

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Гаубиця НАТО у дії 

Артилеристам 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вдався просто неймовірний постріл. Вони влучили у пункт дислокації командування одного з підрозділів російських окупантів. 

Влучний постріл знищив російський військовий позашляховик, який був позначений літерою "Z", а також кількох рашистів, які перебували поруч із ним. 

Фантастичний постріл на відстань у 20 кілометрів наші майстерні герої здійснили з гаубиці 155-го калібру. Майже сотню таких гаубиць ЗСУ отримали в рамках допомоги від США, вони є на озброєнні в НАТО. 

Як повідомили наші захисники, подібні постріли демонструють точність та ефективність отриманої від партнерів зброї, тож рашистам варто приготуватися до нових втрат техніки та особового складу. 

Новини з фронту: коротко про останні події 

  • На тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя російські окупанти створили 19 так званих "комендатур". 
  • Глава Пентагону провів зустріч міністрів оборони партнерів України, у заході взяли участь міністри оборони понад 40 країн. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні, надану допомогу ЗСУ та подальші кроки підтримки української армії у боротьбі з російськими окупантами. 
  • Російські окупанти вбили співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Вони вдерлися помешкання чоловіка та розстріляли його з автоматичної зброї. Лікарі борються за його життя.
  • Партизанський рух Мелітополя відзначився черговою успішною операцією. Героям вдалося відрізати ворога від постачання зброї та боєприпасів. Точні втрати росіян внаслідок успішної атаки партизанів наші спецслужби повідомлять згодом. 

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Автор: Ярослав Сиваківський