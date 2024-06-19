У Закарпатській області посилили обмеження у прикордонних районах

З 19 червня на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону введено додаткові тимчасові обмеження. Зокрема, вони включають заборону руху деякими місцями у нічні години.

Однак обмеження запроваджується поза межами населених пунктів та доріг, що ведуть до кордону. Також забороняється зупинка на дорогах, якщо вона не пов'язана з технічними несправностями.

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Заборони у прикордонних регіонах

Як повідомили у ДПСУ, заходи, пов'язані з посиленням прикордонного режиму включають такі заборони:

провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00 ;

; зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах.

використання та польоти легкомоторних літальних апаратів.

Тимчасові обмеження діятимуть в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

Зазначимо, що Закарпатська область – це єдиний регіон України, в якому від 24 лютого 2022 року не впроваджували комендантську годину. Детальніше про обмеження у кожному регіоні читайте за посиланням.