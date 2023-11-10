Мусили висіти впродовж двох годин: на Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику

На Закарпатті 9 листопада стався прикрий інцидент. Так, посеред гір раптово зупинився підйомник, і у пастці опинилися 22 туристи.

Їх мусили визволяти з зупиненого підіймача рятувальники. Все це відбувалося на висоті близько 5 метрів.

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На Закарпатті туристів визволяли з підйомника

У ДСНС розповіли, що аварійне зупинення крісельного підйомника сталося у селищі Міжгір'я Хустського району на Закарпатті. Зокрема, на канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, серед яких було 4 дитини.

Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п'ятиметровій висоті,

– мовиться у дописі ДСНС.

До того ж працівники служби виклали у мережу кадри, як вони виконували рятувальну операцію, знімаючи людей з підйомника. На кадрах видно, як до людей намагаються дістатися за допомогою драбини, а вниз спускають за допомогою спеціального механізму.

ДСНС визволяла людей зі зламаного підйомника на Закарпатті / Фото ДСНС

Зрештою рятувальники зазначили, що всіх людей, які перебували на підйомнику, вдалося зняти. У ДСНС підкреслили, що медичної допомоги жоден з туристів не потребував.

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