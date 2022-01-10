На Закарпатті аероплан здійснив аварійну посадку: під час приземлення вибухнув бензобак
Джерело:ДСНС Закарпатської області
На Закарпатті здійснив аварійну посадку аероплан. Пілот постраждав: він отримав опіки ІІІ ступеня.
Інцидент стався у селі Терново. Про нього повідомили працівники лікарні, до якої потрапив 23-річний пілот.
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Пілот з опіками потрапив до лікарні
У постраждалого діагностували опіки всього тіла – ІІІ ступеня важкості. Хлопець травмувався під час аварійної посадки аероплану.
При приземленні вибухнув бензобак
Пілот садив повітряне судно в полі, при цьому в аероплана вибухнув бензобак. Травмований перебуває в реанімації Тячівської центральної районної лікарні.
Дивіться на карті, де відбулась аварійна посадка:
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