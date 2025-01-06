На Закарпатті автівка злетіла в річку: загинула 35-річна пасажирка

Вранці 6 січня в Рахівському районі Закарпатської області сталася ДТП. Автомобіль злетів у річку між населеними пунктами Ясіня та Кваси, внаслідок чого загинула 35-річна жінка.

Тіло пасажирки віднесло течією на 170 метрів від місця падіння автомобіля. Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає 24 Канал.

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Водій не впорався з керуванням

Автомобілем "Volkswagen Touran" керував 40-річний житель села Богдан. Він рухався трасою Мукачево – Рогатин – Львів.

Чоловік не впорався із керуванням, коли проїжджав засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху. Авто виїхало за межі проїжджої частини й зіткнулося з відбійником.

Внаслідок цього автомобіль злетів у річку Чорна Тиса. Загинула 35-річна пасажирка.

За інформацією поліції, водій був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження попередньо через порушення правил безпеки дорожнього руху.

На Рахівщині авто злетіло у річку Чорна Тиса: дивитися фото

Як повідомили у ДСНС, чоловік самотужки вибрався з авто й виплив на берег. Медики доставили його до лікарні у Рахові. Тіло жінки рятувальники знайшли за 300 метрів униз за течією річки.

До слова, у Києві на Видубичах 2 січня вантажний автомобіль протаранив паркан і впав із мосту. Водій не впорався з керуванням через погане самопочуття.